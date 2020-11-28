28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели ликвидировали пожар на предприятии в Могилеве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Сообщение о пожаре на участке непрерывного крашения ОАО "Моготекс", расположенного на улице Гришина в Могилеве, поступило спасателям 27 ноября в 21.22.

Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, из отделочного корпуса предприятия шел дым, на кровле наблюдалось открытое горение. Работающая смена в составе 38 человек покинула цех самостоятельно.

Пожар локализован и ликвидирован спасателями. В результате огнем повреждены установка по окраске тканей, вентиляционный канал и часть кровли. Пострадавших нет. Причина происшествия устанавливается.-0-

Фото МЧС