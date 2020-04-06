Спасатели ликвидировали пожар на предприятии в Сморгони

6 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Спасатели ликвидировали пожар в компрессорной одного из предприятий в Сморгони, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

В ночь на 5 апреля о пожаре на территории предприятия по улице Якуба Коласа в райцентре сообщил сторож. На место направились расчеты спасателей.

Возгорание произошло в помещении, где установлены три винтовых компрессора со щитами управления. Оборудование предназначено для подачи сжатого воздуха на линию расфасовки продукции. Бойцы МЧС ликвидировали возгорание и не дали пламени выйти за пределы компрессорной.

Огнем повреждены компрессоры, закопчены стены и потолок. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Основная версия - короткое замыкание в щите управления.-0-