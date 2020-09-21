Спасатели ликвидировали пожар в торговом центре в Молодечно

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечно спасатели ликвидировали пожар в торговом центре. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в торгово-административном центре "Модуль" спасатели получили 20 сентября в 19.22. Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, выяснилось, что образовалось задымление в одном из складских помещений на 1-м этаже здания. Во время возгорания торговые павильоны не работали. Людей в здании не было.

Пожар ликвидирован. В складском помещении повреждены хранящиеся бытовые электроприборы и мебель, закопчены стены и потолок. Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-