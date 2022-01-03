Спасатели ликвидировали утечку хлора в детском саду в Волковыске

3 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Волковыске спасатели ликвидировали утечку хлора на территории детского сада. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Сегодня около полудня в службу 101 поступило сообщение о запахе газа на территории детского сада по ул.Победы. Выяснилось, что двое работников по обслуживанию здания переносили баллон с хлором. На улице он разгерметизировался.

"Мужчины пытались устранить неполадку своими силами, но почувствовали себя плохо. Для ликвидации последствий утечки опасного вещества прибыли спасатели МЧС. Они осадили пары хлора водой и транспортировали баллон для дальнейшей утилизации", - рассказали в МЧС.

Пострадавшие, мужчины 1953 и 1961 годов рождения, госпитализированы с отравлением.

Установлено, что в саду хлор применялся для очистки воды в бассейне.-0-