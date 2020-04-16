Фото Минского городского управления МЧС
16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели ликвидировали возгорание в гараже в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском городском управлении МЧС.
Инцидент произошел 15 апреля. В 16.33 на номер 101 поступило сообщение о пожаре в гараже на территории ГПК "Автомобилист-6" по улице Лынькова. Загорелись легковой автомобиль "БМВ-324" 1984 года выпуска и внутренняя деревянная обшивка кирпичного гаража.
В 16.50 возгорание было ликвидировано. Причина пожара - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования владельцем автомобиля.-0-