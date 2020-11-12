Спасатели ликвидировали возгорание в литейном цеху столичного предприятия

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели ликвидировали возгорание в литейном цеху одного из столичных предприятий. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском городском управлении МЧС.

11 ноября в 17.31 спасателям от работника поступило сообщение о загорании в литейном цеху на территории ОАО "Минский завод автоматических линий им. П.М.Машерова" по улице Долгобродской, 18. "По прибытии к месту вызова по внешним признакам ничего не наблюдалось. В ходе разведки было установлено, что в литейном цеху произошло загорание ленточного покрытия конвейера подачи литейных форм на стержневом участке на площади 20 погонных метров", - рассказали в МЧС.

Пострадавших нет, эвакуация не проводилась. Технологический процесс предприятия не нарушен. Пожар ликвидирован в 17.52.

Причина пожара устанавливается, рассматриваемая версия - нарушение противопожарных требований при проведении огневых работ работниками подрядной организации (проводился демонтаж старого оборудования).-0-

Фото Минского городского управления МЧС