Спасатели Минской области за сутки трижды привлекались к поиску потерявшихся

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки спасатели Минской области трижды привлекались к поиску потерявшихся, сообщили БЕЛТА в МЧС.

26 сентября, в 18.15, поступила информация: семья с двумя детьми заблудилась в лесу вблизи деревни Заглинное Солигорского района. "Из центра оперативного управления области нам прислали ориентировочные координаты нахождения семьи. Подъехав к месту, мы включили звуковой сигнал, созвонились с потерявшимися, и они сообщили, что услышали сирену. Семья вышла на звуки. Как оказалось, их дом под дачу расположен недалеко от леса. Около 17.00 они решили прогуляться с детьми. Однако стало быстро темнеть, в телефоне оставался небольшой заряд батареи, и они обратились за помощью, так как сами выйти не могли", - рассказал командир отделения пожарного аварийно-спасательного поста №13 Солигорского районного отдела по ЧС старший прапорщик внутренней службы Валерий Пожиган. Благодаря звуковому сигналу в 18.50 заблудившиеся вышли из леса. В медицинской помощи они не нуждались. Их поиском занимались работники МЧС и РОВД.

В тот же день, в 15.26, за помощью обратились к слуцким спасателям: вблизи деревни Аполины заблудился мужчина. "Около 12.00 пенсионер ушел в лес за ягодами. Связи с ним не было. Поиски вели работники МЧС (11 человек) и РОВД (3 человека). В 19.45 мужчина вышел из леса сам, в медицинской помощи он не нуждался", - отметили в ведомстве.

Кроме того, в 8.00 продолжили разыскивать женщин, заблудившихся в лесу у деревни Угодино Пуховичского района 25 сентября. "Около 13.00 25 сентября пенсионерка и ее дочь ушли в лес за ягодами. Связь с ними отсутствовала. В РОВД обратился сосед. Поиски вели работники МЧС (5 единиц техники, 12 человек) и РОВД (2 единицы техники, 6 человек). На следующий день для поисков также были привлечены работники лесхоза и военнослужащие. Всего в поисково-спасательной операции 26 сентября участвовали 47 человек, было задействовано 7 единиц техники", - подчеркнули в МЧС. 26 сентября, в 9.15, женщины сами вышли из леса, в медпомощи они не нуждались.-0-