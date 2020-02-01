Спасатели обнаружили труп мужчины при тушении пожара в подвале витебской пятиэтажки

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели вечером 31 января потушили пожар в подвале одной из витебских пятиэтажек и обнаружили там труп мужчины, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Витебское областное управление МЧС.

Пожар произошел в жилом доме по улице 4-ой Тираспольской. Во время тушения работники МЧС в составе звена газодымозащитной службы в секции подвала на полу обнаружили труп мужчины, личность которого устанавливается. Из квартир вышерасположенных этажей эвакуированы четыре человека.

Спасатели ликвидировали пожар, огнем в подвале уничтожена ветошь, поврежден утеплитель на трубах отопления, закопчены стены и перекрытия. Известно, что доступ в подвал ограничен не был.

Продолжаются проверочные действия, причина пожара и личность погибшего устанавливаются.-0-