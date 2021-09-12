12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели помогли потерявшемуся грибнику выйти из леса в Борисовском районе, сообщили БЕЛТА в МЧС.

В центр оперативного управления Борисовского горрайотдела по ЧС в 17.20 11 сентября поступило сообщение о том, что необходима помощь в поиске мужчины, заблудившегося в лесном массиве вблизи деревни Завалы. К месту незамедлительно выехали спасатели: ближайшее подразделение - пожарный аварийно-спасательный пост №13 деревни Лошница - и штаб ликвидации ЧС Борисовского горрайотдела по ЧС.

На месте спасателей встретила мать потерявшегося. Женщина рассказала, что сын ушел в лес около 12.00, описала, как он был одет, назвала имя и пояснила, с какой стороны он заходил в массив. Также она сказала, что при себе у него есть мобильный телефон, но заряд практически иссяк. Однако он смог позвонить и сообщить матери, что потерялся.

Спасатели смогли связаться с потерявшимся по мобильному телефону. В разговоре уточнили, что мужчина не пересекал дорогу, линию электропередачи и реку Березина. Эта информация позволила сократить район поиска. В центре этого клина спасатели выставили автомобили, оборудованные сигнальными громкоговорящими устройствами и стали прочесывать лес.

В 18.30 потерявшийся мужчина вышел на звуки сигнального громкоговорящего устройства. В медицинской помощи он не нуждался.

Всего в поисково-спасательной операции были задействованы две единицы техники и четыре работника МЧС.-0-