20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели помогли ребенку, подключенному к аппарату ИВЛ. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском городском управлении МЧС.

19 ноября в 15.07 на номер 101 от мужчины поступило сообщение о необходимости оказания помощи его дочке 2008 года рождения. Во время беседы с диспетчером МЧС выяснилось, что ребенок находится под аппаратом ИВЛ и требуется подключение автономного источника питания. В доме по улице Грушевской отсутствовало электроснабжение.

"К месту вызова был направлен автомобиль быстрого реагирования с автономным источником питания. Работники МЧС подключили переносной дизель-генератор к аппарату искусственной вентиляции легких. После подачи электроснабжения в 15.35 спасатели вернулись в подразделение", - рассказали в МЧС.-0-