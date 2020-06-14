Спасатели помогли выйти из леса заблудившимся грибникам в Молодечненском районе

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечненском районе спасатели помогли выйти из леса заблудившимся грибникам, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Спасателям 13 июня в 14.14 поступило сообщение о том, что требуется помощь в поиске потерявшихся людей в лесном массиве вблизи д. Решетки. Выяснилось, что супруги утром ушли в лес за грибами и заблудились.

Поисковые работы проводили работники МЧС и сотрудники РОВД. Заблудившихся спасатели нашли в глубине леса в 15.16. В медицинской помощи мужчина и женщина не нуждались.-0-