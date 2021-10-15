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15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели потушили пожар на территории Витебской бройлерной птицефабрики, сообщили в областном управлении МЧС.
Сегодня в 9.05 в центр оперативного управления Витебского городского отдела по ЧС поступила информация: загорелось здание на территории Витебской бройлерной птицефабрики в горпоселке Верховье Витебского района. Когда спасатели прибыли к месту вызова, горел не введенный в эксплуатацию объект строительства.
При тушении пожара работники МЧС под слоем обрушившихся строительных конструкций обнаружили труп мужчины 1962 года рождения, работника строительного предприятия.
Проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.-0-