Спасатели предотвратили взрыв баллонов при пожаре в гараже

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели предотвратили взрыв баллонов в гараже на улице Уральской в Минске, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.

Очевидцы днем 16 апреля сообщили в МЧС о дыме в районе гаражей на улице Уральской. Когда спасатели прибыли на место, горела деревянная обшивка одного из гаражей. Сотрудники МЧС вскрыли двери и обнаружили внутри мотоблок с баллонами кислорода и пропана в прицепе. "Создавалась угроза взрыва. Спасатели отбуксировали из опасной зоны транспортное средство вместе с баллонами", - рассказали в управлении.

Возгорание было ликвидировано. Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем.-0-

Фото Минского городского управления МЧС