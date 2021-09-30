Спасатели Солигорского района нашли сутки блуждавшего по лесу мужчину

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Солигорском районе спасатели нашли потерявшегося мужчину. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

В МЧС 28 cентября в 20.08 поступило сообщение, что необходима помощь в поиске потерявшегося в лесном массиве вблизи д.Хоростово мужчины. Как стало известно, около 10.00 пенсионер уехал в лес за грибами на личном мотоблоке и не вернулся. Мобильный телефон он оставил дома. За помощью к спасателям обратился сын потерявшегося.

В первый день поиски не дали результата. В 5.30 29 сентября к месту проведения спасательной операции было направлено поисковое отделение пожарного аварийно-спасательного отряда управления. Потерявшийся пенсионер был обнаружен работниками МЧС в 13.08. "К моменту нашего прибытия мужчина провел в лесу около суток, - рассказали в МЧС. - Ориентировочно в 00.00 коллеги нашли в лесу мотоблок пенсионера, на котором стояли два лукошка с грибами. Как нам было известно, мужчина поехал в лес с тремя лукошками, поэтому был сделан вывод, что потерявшийся находится вблизи транспортного средства. Мы проанализировали маршруты, которые были отработаны в первый день поиска и ночью. В основном это были удаленные от места, где был обнаружен мотоблок, квадраты. 29 сентября мы сфокусировали поиски на ближайших от расположения транспортного средства участках массива. Прочесывали лес группами, работали на отклик. Через некоторое время услышали слабый голос. Двигаясь в направлении, откуда доносились звуки, мы нашли потерявшегося лежащим на земле. Как пояснил мужчина, он почувствовал слабость и не смог вернуться к мотоблоку. На протяжении поиска он слышал звуки, понимал, что его ищут, пытался звать на помощь, но у него не хватало сил, чтобы выйти навстречу или громко крикнуть".

Бригада скорой медицинской помощи доставила мужчину в учреждение здравоохранения для обследования.-0-

Фото МЧС