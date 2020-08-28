Спасатели в Барановичском районе нашли в лесу заблудившуюся пенсионерку

28 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе спасатели нашли в лесу заблудившуюся пенсионерку, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Инцидент произошел 27 августа в 3 км от деревни Тартаки. В 18.40 спасателям поступило сообщение с просьбой о помощи в поиске заблудившейся в лесу пенсионерки. На месте выяснилось, что пожилая семейная пара приехала утром за грибами. Примерно в 14.00 женщина ушла в глубь леса и потерялась. К счастью, у нее с собой был сотовый телефон, поэтому она была на связи. Для поиска были задействованы работники МЧС, сотрудники милиции и местное население. Спустя час пенсионерку обнаружили, в медицинской помощи она не нуждалась.

Спасатели обращают внимание, что чаще всего проблемы с ориентированием возникают у людей пожилого возраста и детей. Собираясь в лес, следует взять с собой небольшой запас еды, воду, нож и спички. Обязательно нужно иметь при себе мобильный телефон с заряженным аккумулятором и необходимые лекарства.-0-