Спасатели в Гомельской области за сутки нашли трех заблудившихся в лесу

30 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие сутки спасатели Гомельской области нашли трех заблудившихся в лесу людей, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Первый звонок поступил 29 октября в 17.45 спасателям Рогачевского района. Звонившая женщина 1958 года рождения рассказала, что она и ее знакомый поехали днем в лес за грибами и заблудились. На поиски отправились сотрудники Рогачевского РОВД, работники РОЧС, лесхоза. В 18.53 спасатели нашли потерявшихся.

В 18.35 с просьбой о помощи обратились к спасателям Лельчицкого района. Оказалось, утром жительница Житковичского района 1969 года рождения приехала собирать ягоды в лес возле деревни Симоничский Млынок и потерялась. Нашли ее в 21.30. Женщина не пострадала, в медицинской помощи не нуждалась.

Спасатели напоминают: прежде чем отправиться за грибами или ягодами, стоит изучить правила безопасности. "Возьмите с собой хотя бы небольшой запас еды, воду, нож, спички. Не забудьте заряженный мобильный телефон и необходимые вам лекарства", - отметили в МЧС.-0-