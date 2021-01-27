Спасатели в Гродненской области за сутки 35 раз выезжали на помощь автомобилистам из-за непогоды

27 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области за сутки спасатели 35 раз выезжали на помощь автомобилистам, оказавшимся в сложной ситуации. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

В Гродненской области сохраняется снежная погода. Подразделения МЧС региона оказывали помощь в извлечении автомобилей из снежных заносов на дорогах. Спасатели почти 60 раз выезжали на распиловку деревьев и веток, упавших на проезжую часть дорог, тротуары и линии электропередачи.

Деревьями повреждено 9 автомобилей. Люди не пострадали.

В МЧС призывают по возможности воздержатся от поездок на личном автотранспорте. Находясь на улице, остерегайтесь падения снега с кровель, ветхих конструкций и обрывов линий электропередачи. Используйте нескользящую обувь и приспособления для обеспечения безопасности, например, ледоступы.-0-