Спасатели в Могилевском районе достали из колодца мужчину без сознания

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В деревне Мосток Могилевского района мужчина красил колодец и потерял сознание, сообщили БЕЛТА в МЧС.

ЧП произошло 12 мая. Информация о том, что в канализационном колодце на частном подворье обнаружен лежащий без сознания мужчина, поступила в МЧС около 19.00. "Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, пострадавший находился в котловане с колодцем из железобетонных колец на глубине четыре метра. Выяснилось, что он проводил работы по покрытию колец колодца гидроизоляционной мастикой без средств защиты органов дыхания", - рассказали в МЧС.

Спасатели при помощи веревки и изолирующего противогаза извлекли мужчину наверх и передали его бригаде медиков. После осмотра он был госпитализирован с предварительным диагнозом "отравление лакокрасочными испарениями, алкогольное опьянение".-0-

Фото МЧС