Спасатели в Поставском районе нашли заблудившуюся в лесу семью

"Спасатели напоминают: прежде чем отправиться в лес, изучите правила безопасности. Возьмите с собой небольшой запас еды, воду, нож и спички. Не забудьте заряженный мобильный телефон и необходимые лекарства. Одежда и обувь для похода в лес должны быть плотными и непромокаемыми. Обязательно используйте в одежде яркий элемент (платок, кепку) - это поможет не остаться незамеченным, а те, кто ищет вас, не пройдут мимо такой одежды. Проинформируйте родных, где собираетесь заходить в лес и об ориентировочном времени возвращения. Еще раз поговорите с пожилыми родителями и убедитесь, что они знают правила безопасности. Подробнее о том, как не потеряться в лесу, читайте в материалах рубрик "Будь готов" и "Лайфхаки", а для закрепления знаний посмотрите тематическую серию "Энциклопедии безопасности. Поведение в лесу", - добавили в МЧС.-0-

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15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Поставском районе спасатели нашли заблудившуюся в лесу семью. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям."14 августа в 11.03 спасателям позвонил мужчина и сообщил, что он вместе с семьей заблудился в лесу вблизи д.Вороны. К месту сообщения были направлены работники МЧС", - рассказали в пресс-службе.Мужчина прислал спасателям по мобильной сети свою геолокацию, что значительно сузило зону поиска. Казалось бы, поиски займут значительно меньше времени, однако потерявшиеся ушли с точки локации, пытаясь самостоятельно найти выход. Спасатели приехали по указанным координатам и никого не нашли. Опять связались по телефону с заявителем и поехали по лесной дороге, включив сигнально-говорящее устройство цистерны. Потерявшиеся сказали, что находятся возле какого-то озера. В этой местности их было три. Работники МЧС отправились к ближайшему. Через некоторое время пропавшие были обнаружены. Медицинская помощь им не понадобилась.