Спасатели в Рогачевском районе помогли достать охотничью собаку из заброшенного колодца

Фото МЧС
30 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Рогачевском районе спасатели помогли достать охотничью собаку из заброшенного колодца с водой, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.
Собака провалилась в колодец возле деревни Бронное. Сообщение с просьбой о помощи поступило в службу спасения 29 ноября около 10.40.
"Мужчина пошел на охоту вместе с собакой, она побежала вперед и упала в открытый заброшенный питьевой колодец. Хозяин не смог самостоятельно помочь собаке выбраться и позвонил спасателям", - рассказали в областном управлении.
Работники МЧС помогли достать животное и передали его хозяину. В ветеринарной помощи пес не нуждался.-0-