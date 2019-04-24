Спасатели в Столинском районе ликвидируют крупный пожар в экосистеме

24 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе спасатели борются с крупным пожаром в экосистеме, задействована авиация Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.
О возгорании сухой растительности в болотистой местности, леса возле деревни Ольманы сотрудникам МЧС сообщили лесники 23 апреля около 7.50. Для ликвидации пожара задействованы спасатели, лесхозы, организации Столинского района.
"На месте работают два Ми-8 авиации МЧС, вертолетами осуществлены 42 сброса воды. Общая площадь пожара, пройденная огнем, составила 200 га (50 га - лес, 150 га - сухая растительность). Задействованы более 100 человек, организован подвоз воды для заправки вездеходов, АРС и ранцевых огнетушителей", - информировали в областном УМЧС.
Ведется мониторинг обстановки. Ситуация находится под контролем, сегодня утром состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям при Столинском районном исполнительном комитете.-0-
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