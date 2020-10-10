Спасатели в Житковичском районе помогли пенсионеру выбраться из колодца

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Житковичском районе пенсионер сутки просидел в питьевом колодце, оттуда его вытащили спасатели, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Днем 9 октября спасателям поступило сообщение, что в деревне Ямица необходима помощь человеку. Оказалось, что пенсионер находится в питьевом колодце глубиной около 4 м на территории частного домовладения. Он еще 8 октября спустился вниз по лестнице за ведром и не смог выбраться самостоятельно.

Работники МЧС при помощи специального оборудования извлекли пострадавшего и передали медикам. После осмотра его госпитализировали.-0-