Спасатели Витебской области за сутки три раза выезжали на тушение пожаров в банях

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели Витебской области три раза за прошедшие сутки выезжали на тушение пожаров в банях, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре бани в агрогородке Светлосельский Шумилинского района поступило 6 февраля в 11.58. В результате огнем повреждено потолочное перекрытие, закопчены стены.

Второе сообщение о подобном пожаре поступило спасателям в этот же день в 21.00. В этот раз горела баня по ул.Октябрьской в городском поселке Сураж Витебского района. Там повреждена только кровля.

Еще один пожар бане произошел в деревне Круглица Чашникского района. Сообщение об этом происшествии поступило в МЧС 7 февраля в 3.37. В результате пожара в бане повреждены кровля, потолочное перекрытие, имущество.

Причины этих пожаров устанавливаются.-0-