Спасатели за сутки 7 раз выезжали на поиски заблудившихся в лесу

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за сутки спасатели 7 раз выезжали на поиски заблудившихся в лесу, сообщили БЕЛТА в МЧС.

28 августа в 9.10 поступило сообщение о пропавшем в лесном массиве возле деревни Глыбов Краснопольского района гражданине 1954 года рождения. В 14.04 работники МЧС спасли пенсионера, в медицинской помощи не нуждался.

В 9.30 стало известно о пропавшей в лесу возле агрогородка Богдановка Лунинецкого района женщине 1967 года рождения. В 10.50 ее обнаружили, в медицинской помощи также не нуждалась.

Спасатели узнали в 10.15 о заблудившихся в лесном массиве возле деревни Замошье-2 Ушачского района. Ими оказались неработающие мужчина 1975 г.р. и его жена 1978 г.р. В 11.53 пару спасли.

В 11.41 поступило сообщение о пропавшей в лесу возле деревни Плесовичская Слободка Жлобинского района. Пенсионерку 1961 г.р. в 12.50 нашли.

Гражданин 1952 г.р. заблудился в лесном массиве возле деревни Стайки Логойского района, о чем стало известно в 12.00. Работники МЧС обнаружили пропавшего в 16.04.

Три женщины 1959 г.р., 1968 г.р. и 1974 г.р. потерялись возле деревни Фролковичи Бешенковичского района. Об этом спасатели узнали в 14.40. В 15.40 их нашли, в медицинской помощи они не нуждались.

Мужчина 1986 г.р. пропал возле деревни Язвины Копыльского района. В 20.14 спасатели отправились на поиски в лесной массив. В 21.18 пропавший спасен.-0-