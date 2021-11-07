Спасенный при пожаре в Мостах скончался в больнице

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина, которого работники МЧС 5 ноября спасли во время пожара в трехкомнатной квартире в Мостах, на следующий день умер в больнице, сообщили БЕЛТА в МЧС Беларуси.

Во время пожара в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома хозяин 1970 года рождения получил серьезные повреждения. С отравлением продуктами горения, ожогами верхних и нижних конечностей его госпитализировали в тяжелом состоянии. В итоге спасти пострадавшего медикам не удалось - утром на следующие сутки после пожара он умер от ожогов.

Причину пожара еще устанавливают. В качестве основных версий рассматриваются короткое замыкание электропроводки телевизора и неосторожное обращение с огнем при курении.-0-