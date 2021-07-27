27 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Спавшего в комбайне слесаря с 3 промилле выявили сотрудники милиции в Лидском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Сотрудники милиции области продолжают оперативно-разыскные и профилактические мероприятия, направленные на предупреждение правонарушений и преступлений на объектах АПК. Во время одного из рейдов выявили слесаря, который свои профессиональные обязанности решил выполнять после употребления спиртного.

"Мужчина выпил бутылку настойки, а затем пошел ремонтировать комбайн и уснул в кабине. В таком состоянии его и обнаружили правоохранители", - рассказали в милиции.

В выдыхаемом воздухе у мужчины было зафиксировано 3 промилле алкоголя. В отношении него составлен протокол за появление на работе в пьяном виде.

В милиции отметили, что в последнее время подобных фактов стало меньше. Впрочем, все еще обнаруживаются пустые бутылки от спиртного под техникой и внутри нее. Поэтому профилактические рейды будут продолжены.-0-