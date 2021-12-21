21 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. "Спецагент ООН из Сирии" обманул могилевчанку на $8 тыс. Об этом пишет телеграм-канал МВД, сообщает БЕЛТА.

Минувшим летом 59-летняя могилевчанка познакомилась с "иностранцем" в интернете. Тот сообщил, что хочет переехать жить в Беларусь и в подтверждение своих намерений отправил на имя белоруски бандероль с деньгами и бриллиантами.

Через некоторое время ей написали "представители таможенной службы ОАЭ" и попросили оплатить пошлину за посылку в размере $3,5 тыс. Затем поступил очередной запрос на оплату еще $11 тыс. (якобы за хранение). Таких денег у жертвы не оказалось. Ей сделали скидку до $4,5 тыс., которые она также перевела мошенникам.

На днях о переписке узнала дочь женщины, посоветовав ей обратиться в милицию.

В Главном управлении уголовного розыска рекомендуют настороженно относиться к разного рода предложениям, связанным с дорогостоящими вещами и крупными суммами денег, тем более исходящих от незнакомых людей.-0-