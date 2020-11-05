Специалист "Белпочты" приговорена к 2 годам лишения свободы с отсрочкой за присвоение Br10 тыс.

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Первомайского района Минска поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении специалиста РУП "Белпочта", которая обвинялась в присвоении денег в крупном размере, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры столицы.

Установлено, что специалист как материально ответственное лицо с 28 марта по 26 мая присвоила более Br10 тыс. С использованием выделенной для работы компьютерной техники она получила доступ к базе данных о денежных переводах. Те из них, которые долго не были востребованы, представляли для нее интерес. Обвиняемая вносила вымышленные паспортные данные граждан, которым такие переводы отправлялись, а также заведомо ложные сведения об их выдаче. Тем самым она завладела вверенными ей деньгами, в том числе по фиктивным распискам.

В суде обвиняемая признала себя виновной полностью. Она сказала, что умысел присвоить имущество возник у нее в связи с зависимостью от игры в интернет-казино, где она и израсходовала чужие деньги. Причиненный противоправными действиями ущерб возмещен.

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд признал фигурантку виновной по ч.3 ст.211 УК. Ей назначено два года лишения свободы. Вместе с тем суд применил отсрочку на два года. Обвиняемая должна выплатить штраф 50 БВ (1 БВ - Br27). Кроме того, она лишена права занимать должности, связанные с учетом и хранением материальных ценностей, на четыре года.

Приговор суда в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.-0-