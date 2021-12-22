Спортивного журналиста будут судить за организацию протестов в Минске в прошлом году

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Минску продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по факту массовых беспорядков, произошедших на территории столицы в прошлом году. Следователи устанавливают лиц, причастных к организации массовых беспорядков, групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Одним из таких стал спортивный журналист Александр Ивулин, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.

Следствием установлено, что фигурант с августа 2020 года по март 2021 года на созданном им YouTube-канале разместил видеозаписи побудительного характера для ведения деструктивной деятельности, направленной в том числе на обострение напряженности в обществе, создания негативной оценки действующей власти и дискредитации Беларуси на международной арене. Помимо информационного воздействия обвиняемый склонял граждан к совершению действий, грубо нарушающих общественный порядок, размещая информацию о планируемых месте и времени проведения противоправных действий, информационном поводе, обучая и подготавливая потенциальных участников. Фигурант и сам был активных участником таких действий.

Из материалов дела следует, что днем 23 августа прошлого года он принимал участие в несанкционированном массовом мероприятии на пр.Независимости. Вместе с неустановленными лицами он длительно и упорно нарушал общественное спокойствие, принял участие в блокировке путей транспортных коммуникаций. В ходе расследования установлено, что он также принимал участие в митингах 27 сентября 2020 года. Находясь на проезжей части ул.Сурганова, обвиняемый выкрикивал различные лозунги, блокировал движение транспорта и вместе с иными лицами игнорировал законные требования сотрудников правоохранительных органов.

При изучении личности обвиняемого установлено, что он ранее не судим, однако привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, являлся корреспондентом спортивного интернет-ресурса, материалы которого признаны на территории Беларуси экстремистскими.

Александру Ивулину предъявлено обвинение по ч.1 ст.342 (организация и активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта) УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.-0-