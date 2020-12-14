14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сработавший извещатель при пожаре в Колодищах спас 6 человек. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Спасателям 13 декабря в 6.07 поступило сообщение о загорании квартиры по улице Ленинской в агрогородке Колодищи Минского района. Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, наблюдалось задымление в квартире. Позднее выяснилось, что загорание произошло в детской комнате, оборудованной автономным пожарным извещателем.

"АПИ сработал, его звук услышала мать, которая находилась в соседней комнате, и самостоятельно вывела пятерых детей из квартиры. Двое детей пострадали, после осмотра медиками были доставлены в больницу с ожогами различной степени тяжести", - рассказали в пресс-службе.

Пожар ликвидирован спасателями. В результате огнем повреждены постельные принадлежности, диван, закопчены стены в комнате. Причина устанавливается. Рассматриваемая версия - детская шалость с огнем. -0-