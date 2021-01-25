Сработавший пожарный извещатель спас троих человек в Дубровно

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25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сработавший АПИ спас троих человек на пожаре в Дубровно, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.
Сообщение о пожаре квартиры по переулку Кондратьева в Дубровно поступило спасателям 24 января в 22.35.
Благодаря сработавшему автономному пожарному извещателю спасены три человека: хозяйка квартиры 1954 года рождения и ее сын с женой.
Огнем повреждены стена и потолок, закопчены стены, имущество в квартире.
Причина возгорания устанавливается.-0-