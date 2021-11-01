Среди пострадавших от отравления в Хургаде двое несовершеннолетних граждан Беларуси

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1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По информации посольства Беларуси в Египте, среди пострадавших от отравления в Хургаде два несовершеннолетних белоруса. Об этом БЕЛТА сообщили в МИД Беларуси.
Их состояние стабильное, оказана необходимая медицинская помощь. Ожидается, что белорусские туристы будут выписаны из медицинского учреждения в ближайшие часы.
Ранее БЕЛТА со ссылкой на ТАСС сообщала, что в четырехзвездном отеле красноморского курортного города Хургада (Египет) отравились 40 россиян. По распоряжению прокуратуры отель закрыт на неопределенный срок за нарушение норм санитарной безопасности, всех туристов расселили по другим гостиницам.-0-