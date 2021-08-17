Срикошетившая дробь ранила охотника в Дрогичинском районе

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17 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Дрогичинском районе во время охоты на водоплавующую дичь местный житель получил огнестрельное ранение, сообщил корреспонденту БЕЛТА старший государственный инспектор Брестской областной инспекции охраны животного и растительного мира Владимир Шлаев.Несчастный случай произошел 15 августа на Белинском озере. Житель деревни Осовцы охотился из гладкоствольного ружья на уток. Один из выстрелов пришелся на техническое сооружение. Дробь срикошетила, ранив охотника в голову и плечо. Мужчину госпитализировали в Минский военный госпиталь.Проводится проверка.Специалисты государственной инспекции акцентируют внимание на необходимости соблюдать правила безопасности во время охоты. Беспечность и безответственность при обращении с оружием, как правило, приводят к непоправимым последствиям. Категорически запрещено использовать неисправное охотничье оружие, применять не соответствующие ему патроны, производить стрельбу на шум, шорох, по неясно видимой цели, а также по взлетающей птице ниже 2,5 м в условиях ограниченной видимости. Нельзя стрелять из лодки через находящихся в ней гребцов или других охотников, садиться в транспорт и выходить из него с заряженным ружьем, направлять охотничье оружие, в том числе незаряженное, на человека.-0-