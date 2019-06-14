Стали известны подробности поисков семилетней девочки из Жлобина

14 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. История розыска семилетней Лизы Кирейчук из Жлобина продемонстрировала высокий уровень взаимодействия правоохранительных органов Беларуси и России. Менее суток понадобилось оперативникам двух стран, чтобы найти девочку. Подробности поисковой операции корреспонденту БЕЛТА рассказал официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Заявление о пропаже Елизаветы поступило в Жлобинский РОВД 12 июня в начале одиннадцатого вечера. Бабушка сообщила, что внучка играла на детской площадке и исчезла. По тревоге подняли личный состав районного отдела милиции, прочесывали город. Пока инспекторы ИДН искали и опрашивали возможных очевидцев, оперативники уголовного розыска отрабатывали версии исчезновения.

"Мама девочки не может выполнять родительские обязательства по заключению ВКК. Опекуном является бабушка. Оперативники предположили, что дочку могла забрать мама. Реальная же зацепка появилась, когда сотрудники просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Лизу за руку вела неизвестная женщина. Родственники пропавшей пояснили, что она похожа на знакомую матери Елизаветы - 48-летнюю Инну Рожкову из Жлобина", - пояснил Виталий Пристромов.

Оперативники пошли по следу женщины. Появилась информация, что похожая дама вместе с ребенком покинули Беларусь и выехали в Россию на машине. Как выяснилось, ранее Инна Рожкова отправлялась на заработки в приграничные с Беларусью районы страны-соседки.

"Мы предположили путь движения Рожковой, связались с коллегами из уголовного розыска УМВД России по Смоленской области, передали ориентировку", - рассказала старший оперуполномоченный по особо важным делам управления уголовного розыска УВД Елена Бадюкова. Буквально через 15 минут российские правоохранители сообщили, что женщину с девочкой видели на трассе возле Вязьмы. Она интересовалась, как доехать до города Торжок Тверской области.

Российские полицейские узнали, что Инна Рожкова несколько раз приезжала в деревню Максимовка Старицкого района Тверской области. Предположение, что и на этот раз она с похищенной девочкой приедет в этот населенный пункт, подтвердилось.

Тверские оперативники задержали жительницу Жлобина практически в центре деревни. Вместе с женщиной была и Елизавета. Информацию, что девочку нашли, сообщили бабушке, которая сразу же отправилась забирать внучку.

Инна Рожкова задержана полицией России и находится под арестом. Решается вопрос об ее экстрадиции. Мотивы и причины, побудившие женщину пойти на похищение несовершеннолетней, предстоит выяснить. Как сообщалось, в отношении жлобинчанки возбуждено уголовное дело по п.1 ч.2 ст.182 (похищение заведомо несовершеннолетнего) УК Беларуси.-0-