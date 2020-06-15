Стали известны предварительные причины гибели рыбы в Немане

15 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Низкий уровень кислорода и высокая температура воды - вероятные причины мора рыбы в Немане. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Сообщения о заморе рыбы в реке в районе Гродно стали появляться в соцсетях в минувшие выходные. Также сообщалось о неприятном запахе от реки. Экологи рассказали о предварительных причинах инцидента.

"Замор рыбы произошел в пятницу. В четверг прошел сильный ливень, стояла жаркая погода, в результате температура воды в Немане в отдельных местах повысилась до 30 градусов ", - рассказали в комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

При этом до критических значений снизилась концентрация растворенного в воде кислорода. В некоторых местах это показатель составлял около 1,6 мг на 1 куб.дм, в то время как для рыбы необходимо хотя бы 6 мг на 1 куб.дм. Эти факторы и привели к замору.

"По предварительным анализам, концентрация загрязняющих веществ в реке не превышает предельно допустимые значения", - отметили в комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Ситуация взята на контроль. Продолжается работа над установлением причин произошедшего.-0-