Станислав Лупоносов объявлен в розыск - СК

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26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственным комитетом вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого Станислава Лупоносова - бывшего сотрудника ГУБОПиК МВД. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.
Действия обвиняемого квалифицированы следствием по ст.352 (несанкционированное копирование информации, хранящейся в компьютерной системе, сети и на машинных носителях, повлекшее причинение существенного вреда) Уголовного кодекса.
Прокурором санкционировано применение к обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в розыск. Расследование уголовного дела продолжается.-0-