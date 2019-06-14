14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Станция метро "Октябрьская" открыта для пассажиров по решению правоохранительных органов. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском метрополитене.
Закрывать "Октябрьскую" пришлось из-за бесхозной сумки. На месте работала саперно-пиротехническая группа. Сотрудники милиции проводили эвакуацию граждан, меры безопасности были усилены.
В ГУВД Мингорисполкома в свою очередь проинформировали, что в ходе осмотра не было обнаружено запрещенных устройств, веществ. В сумке находились личные вещи. "В настоящее время движение поездов восстановлено. Безопасности граждан ничего не угрожает", - отметили в ГУВД.-0-
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