Старинные монеты на $17,5 тыс. пытались незаконно вывезти из Беларуси

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские таможенники пресекли вывоз из страны коллекции из 111 старинных монет времен ВКЛ и Речи Посполитой стоимостью более $17,5 тыс., сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Коллекция монет, вывоз из страны которой не допустили минские таможенники, является уникальной в своем роде не только по меркам Беларуси, но и для международного нумизматического сообщества, отметили в ГТК. "В Национальном аэропорту Минск 61-летний житель столицы, следуя авиарейсом Минск - Стамбул, выбрал при пересечении таможенной границы зеленый коридор, заявив тем самым об отсутствии товаров, подлежащих декларированию. При проведении таможенных операций среди личных вещей минчанина, в носках, был обнаружен альбом, в котором находилось 47 монет. Еще 35 монет гражданин сокрыл от таможенного контроля в чемодане, обмотав желтым скотчем. В ходе дальнейшего досмотра в наружном кармане куртки обнаружено еще 29 монет", - рассказали в ведомстве.

Эксперт Таможенной лаборатории установил, что представленные на исследование монеты изготовлены более 100 лет назад и относятся к категории культурных ценностей. Большую часть составляют "трояки" ("трехгрошевики"), отчеканенные из серебра на монетных дворах Великого княжества Литовского и Речи Посполитой в XVI-XVII веках. Самой ценной и дорогой монетой является "трояк" 1580 года с портретом короля Стефана Батория стоимостью свыше $2,3 тыс. Самая старая монета - "грош" - отчеканена в Вильно в 1556 году при великом князе литовском Жигимонте II Августе. Ее стоимость - более $2 тыс. Часть монет отчеканены в Российской империи в первой половине XIX века.

Сокрытые от таможенного контроля монеты изъяты до решения суда. Минская региональная таможня начала административный процесс по ч.2 ст.15.1 КоАП (перемещение товаров с сокрытием от таможенного контроля). Санкцией статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до 30 базовых величин (1 БВ - Br29) и возможная конфискация товара.

Государственный таможенный комитет напоминает, что при вывозе с территории ЕАЭС культурных ценностей необходимо их письменно декларировать и представить разрешение уполномоченного органа.-0-