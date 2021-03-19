Старшего лейтенанта осудили по делу о нарушении правил несения внутренней службы

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Минского района вынес приговор по уголовному делу о нарушении правил несения внутренней службы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Миноблсуда.

О факте гибели военнослужащего 1999 года рождения от огнестрельной травмы 8 июня 2020 года сообщило Министерство обороны. Погибший - рядовой, проходивший службу в зенитной ракетной бригаде. Виновным по делу признали старшего лейтенанта начальника расчета отделения бригады.

По информации пресс-службы суда, обвиняемый покинул место несения службы - помещение дежурного по дивизиону - и около 14.30 ушел на техническую территорию дивизиона для выполнения не связанных с внутренней службой работ по ремонту военной техники. Там он был до 17.00. При этом отмечается, что он "самовольно прекратил исполнять возложенные на него обязанности по обеспечению сохранности оружия и боеприпасов, проверке несения службы лицами суточного наряда, предупреждению преступлений и происшествий, недопущению лиц суточного наряда к личному оружию офицеров, прапорщиков и боеприпасам к нему".

Воспользовавшись бесконтрольностью, попустительством и отсутствием дежурного по дивизиону, рядовой, используя ключ на связке, оставленной обвиняемым, получил доступ от шкафа с личным оружием и боеприпасами, снарядил пистолет одним патроном, с помощью которого 8 июня около 16.50 покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в голову.

Судом старший лейтенант признан виновным в нарушении правил несения внутренней службы лицом, входящим в суточный наряд части (кроме караула), повлекшего последствия, для предупреждения которых назначен этот наряд. Он приговорен к 2 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на срок 2 года.

В период отсрочки обвиняемый обязан не менять места жительства без согласия органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного, не выезжать по личным делам на срок более одного месяца за пределы района (города) места жительства, периодически являться в этот орган для регистрации.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-