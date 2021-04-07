Столетнюю сельчанку спасли при пожаре в Шарковщинском районе

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Шарковщинском районе при пожаре спасли столетнюю сельчанку, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Утром 6 апреля работники Шарковщинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям направлялись на тактико-специальные занятия. В деревне Воронка они обратили внимание на дым из-под кровли одного из частных домов. Было принято решение поменять маршрут и проверить жилище.

В доме было плотное задымление. Спасатели вошли внутрь. В одной из комнат на полу они обнаружили женщину. Ею оказалась хозяйка жилища, пенсионерка 1921 года рождения.

Женщина была в сознании. Спасатели вынесли ее на улицу и передали прибывшим медикам. После осмотра пенсионерку госпитализировали.

Пожар ликвидировали спасатели, в доме закопчены стены и потолок, повреждено имущество.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-

Фото МЧС