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09 декабря 2019, 15:26

Столичная банда 8 лет занималась черным риелторством

Фото из архива
Фото из архива

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичная банда 8 лет занималась черным риелторством, а одна из участниц еще и снимала порчу. Расследование уголовного дела о мошенничестве завершено, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Двое мужчин и две женщины в возрасте от 42 до 53 лет действовали в период с 2011 по 2018 год. Они искали ведущих асоциальный образ жизни людей и злоупотребляющих спиртным. "Под надуманными предлогами, в том числе аренды помещения для хранения товара, фигуранты встречались с потерпевшими. Они покупали им алкоголь, продукты и помогали небольшими суммами денег. Таким образом входили в доверительные отношения с собственниками жилья. Спустя время уточняли, нет ли у них желания продать квартиру и переехать за город, а разницу в деньгах оставить себе", - проинформировали в СК. Всего за восемь лет противоправной деятельности произошло не менее восьми мошеннических операций с недвижимостью.

Как правило, люди от сомнительной сделки отказывались. "Но новые знакомые убеждали в ее прозрачности. Они говорили, что готовы оказать юридическую и консультативную помощь. Если оказывалось, что квартира не приватизирована, то все действия по приватизации фигуранты брали на себя. При этом собственникам обещали, что новые квадратные метры будут находиться недалеко от столицы", - отметили в СК.

После сделки и получения денег черные риелторы вывозили людей в специально приобретенные для них дома. Как правило, их цена была в 5-7 раз ниже стоимости проданных квартир в Минске. Для того чтобы новые жильцы не могли оценить реальное состояние и стоимость приобретаемого жилья и вообще осознать случившееся, фигуранты предлагали своим жертвам спиртное.

В материалах уголовного дела есть и эпизод незаконного лишения свободы собственника жилья. Он отказался от сделки и "знакомые" заперли его дома, но регулярно доставляли спиртное и сигареты. "Спустя несколько дней, когда выпивка заканчивалась, предлагали все же осуществить сделку. Подавленный отсутствием свободы и алкоголя, мужчина согласился на любые условия, лишь бы скорее получить спиртное", - рассказали в СК.

Следователями также установлены иные эпизоды мошенничества. "С сентября 2015-го по октябрь 2016 года одна из участниц организованной группы склоняла граждан к передаче ей денег. Она обещала снять родовое проклятье, сулила резкое обогащение и налаживание личной жизни - скорое вступление в брак. Средняя стоимость такой "услуги" варьировалась в районе Br200. Всего за указанный период женщина получила около Br37 тыс.", - поделились подробностями дела в СК.

В зависимости от роли каждого участника группы в указанных действиях предъявлены обвинения в совершении мошенничества в особо крупном размере, повторно, (ч. 4 ст. 209 УК) и незаконном лишении свободы (ч. 1 ст. 183 УК). Все фигуранты находятся под стражей. Наложен арест на имущество обвиняемых стоимостью более Br40 тыс.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-

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