Столичная ГАИ в выходные задержала 29 нетрезвых водителей

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичной Госавтоинспекцией в прошедшие выходные выявлены 29 водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения является потенциально опасным и грубым нарушением правил дорожного движения", - отметили в ГАИ.

За управление транспортным средством в нетрезвом состоянии либо передачу управления транспортным средством такому лицу, а равно отказ от прохождения в установленном порядке процедуры освидетельствования наступает административная ответственность в виде штрафа в размере от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления на 3 года. За повторное в течение года после привлечения к административной ответственности аналогичное правонарушение наступает уголовная ответственность - она предусмотрена в виде штрафа, исправительных работ сроком до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Или ареста сроком до 6 месяцев, при этом применяется специальная конфискация транспортного средства независимо от права собственности.

Госавтоинспекция продолжит усиленно нести службу в предстоящие праздничные дни. "Если вы видите, что за руль садится нетрезвый водитель или по проезжей части передвигается пьяный пешеход, незамедлительно сообщайте об этом по телефону 102 или в ближайшее подразделение ОВД. Возможно, ваш звонок поможет сохранить чью-то жизнь", - добавили в ГАИ.-0-