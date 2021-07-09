Столичная Госавтоинспекция ищет очевидцев аварии с гибелью мотоциклиста

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичная Госавтоинспекция ищет очевидцев ДТП, в котором погиб мотоциклист, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"15 июня на пересечении Логойского тракта и улицы Калиновского произошло ДТП. По предварительной информации, около 22.15 водитель автомобиля "Форд" двигался со стороны МКАД в направлении улицы Калиновского. При повороте налево он не уступил дорогу мотоциклу "Хонда" под управлением мужчины 1988 года рождения. В результате водитель мотоцикла от травм скончался на месте происшествия", - рассказали в УГАИ.

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев этого ДТП либо людей, которые располагают информацией, способствующей восстановлению объективной картины инцидента. Обращаться можно по телефонам (8017) 292-02-02, (8017) 280-38-23 либо 102. Конфиденциальность гарантируется.-0-