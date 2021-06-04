Столичная Госавтоинспекция ищет очевидцев ДТП

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. УГАИ ГУВД Мингорисполкома ищет очевидцев ДТП на пр.Джержинского. Такая информация размещена в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции, передает БЕЛТА.

17 февраля 2021 года около 23.50 водитель автомобиля "Мерседес Бенц", регистрационный знак 0641CI-7, двигаясь по пр.Дзержинского со стороны 2-го пер.Розы Люксембург в направлении 1-го пер.Извозного, совершил столкновение с попутным автомобилем "Субару Импреза", регистрационный знак 5470CН-7. После чего последний выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на опору уличного освещения.

В результате ДТП водителю "Субару Импреза" были причинены тяжкие телесные повреждения.

Если вы стали очевидцем данного ДТП либо располагаете какими-либо сведениями, обращайтесь в УСК Республики Беларусь по г.Минску по телефону 8(017)389-55-55.-0-