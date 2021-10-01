Столичная Госавтоинспекция просит граждан оказать содействие в поиске угнанного автомобиля

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске устанавливается местонахождение угнанного автомобиля, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Советским РУВД Минска устанавливается местонахождение темно-синего "Пежо 406" 1998 года выпуска. Регистрационный знак - 1590 КК-5. Автомобиль был угнан сегодня с 13.00 до 17.00 от дома №60 по проспекту Независимости.

Столичная Госавтоинспекция просит всех, кому что-либо известно об обстоятельствах угона транспортного средства и его местонахождении, сообщить об этом по телефону 102.-0-