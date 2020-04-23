Столичная компания недоплатила в бюджет более Br892 тыс. налогов

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске одна из частных компаний уклонилась от уплаты налогов в особо крупном размере, руководитель предприятия задержана. Об этом БЕЛТА сообщили в Генеральной прокуратуре.

Обвиняемая была фактическим руководителем компании с 16 ноября 2009 года по 11 мая 2010 года и с 5 марта 2012 года по 18 мая 2015 года, а с 12 мая 2010 года по 4 марта 2012 года - генеральным директором этого закрытого акционерного общества.

Как должностное лицо она принимала участие в финансово-хозяйственной деятельности, формировании бухгалтерской и налоговой отчетности компании. Женщина действовала вместе со своим отцом, уголовное дело в отношении которого выделено в другое производство.

За период с 16 ноября 2009 года по 22 марта 2016 года женщина с помощью пособников занизила налоговую базу компании: она поручила забрать из кассовых аппаратов часть наличных денег, внести в эти устройства неверные данные о поступившей выручке и составить ложные кассовые отчеты. Далее по ее указанию в налоговых декларациях отразили заведомо ложную информацию. В итоге это привело к неуплате налогов в бюджет в сумме Br892,9 тыс.

Минчанка скрылась от милиции и потому была объявлена в розыск. Ее задержали на территории Российской Федерации и в декабре 2019 года экстрадировали в Беларусь для привлечения к уголовной ответственности. С санкции прокурора ее заключили под стражу.

Генпрокуратура проверила материалы уголовного дела и пришла к выводу, что обвинение обосновано, обстоятельства исследованы объективно, и согласилась с правовой квалификацией преступления. Меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.-0-