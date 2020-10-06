Столичная компания по оказанию услуг онлайн-заказа маршруток уклонялась от уплаты налогов

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Органами финансовых расследований Комитета госконтроля выявлена и пресечена противоправная деятельность минского общества с ограниченной ответственностью, которое оказывало услуги онлайн-заказа маршрутных такси. За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении должностных лиц общества возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.243 Уголовного кодекса. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе КГК.

Услугами столичной фирмы пользовались юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся пригородными и междугородними пассажирскими перевозками (в основном в Минской, Гродненской и Могилевской областях). Работники коммерческой структуры размещали информацию о маршрутах на специализированных сайтах и в мобильных приложениях, которые используются для заказа и бронирования пассажирских перевозок, обрабатывали поступающие от клиентов заказы и передавали информацию о пассажирах перевозчикам.

Те в свою очередь оплачивали услуги онлайн-сервиса в основном наличными деньгами (отдавали определенный процент от стоимости проезда одного пассажира). Однако в бухгалтерском учете общества полученная выручка в полном объеме не отражалась. Только за 2019 год обществом не учтено свыше 2 млн рублей, с которых не уплачено более 100 тыс. рублей налогов.

"При этом первичные результаты расследования уголовного дела уже позволяют вести речь о десятках миллионов рублей сокрытой выручки и миллионах рублей неуплаченных налогов. Следует отметить, что водители маршруток выдавали кассовые чеки пассажирам только в случае их обращения. При этом, несмотря на практически полную загрузку микроавтобусов, в списках пассажиров внутриреспубликанской автомобильной перевозки указывалось их минимальное количество, оформлялись и недостоверные заказ-наряды. Такая схема организации работы позволила недобросовестным компаниям-перевозчикам получить конкурентное преимущество и занять доминирующее положение на отдельных направлениях пассажирских перевозок", - рассказали в КГК.

По месту жительства подозреваемых и в офисных помещениях фирмы в Минской области, Гродно и Могилеве проведены обыски, наложен арест на имущество. В отношении трех лиц применена мера пресечения в виде заключения под стражу. -0-