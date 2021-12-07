Столичная милиция провела отработку ночных заведений: задержаны 5 человек за оборот наркотиков

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичным наркоконтролем при взаимодействии с заинтересованными ведомствами в период с 26 ноября по 5 декабря текущего года проведены комплексные мероприятия по отработке массовых мест отдыха молодежи, в том числе ночных увеселительных заведений. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В рамках отработки особое внимание было уделено выявлению лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков, установлению фактов нахождения несовершеннолетних в ночное время суток без сопровождения взрослых, контролю за соблюдением администрацией заведений санитарных норм, требований пожарной безопасности, а также антиалкогольного законодательства.

По итогам мероприятий задержаны 5 граждан, причастных к незаконному обороту наркотиков, составлены административные протоколы за нахождение в общественном месте в состоянии наркотического опьянения, занятие проституцией, нарушение порядка приема средств платежа при реализации товаров, а также в отношении родителей за необеспечение сопровождения детей в ночное время суток.

Так, 28 ноября при отработке ночных заведений с применением служебной собаки задержан 29-летний минчанин, у которого при себе обнаружено и изъято около 1 г особо опасного психотропного вещества мефедрон. В ходе осмотра по месту жительства последнего было изъято еще 100 г того же вещества, электронные весы, фасовочные полимерные пакеты, изолента. Со слов задержанного, на наркомаркет он успел поработать около 3 недель. В настоящее время устанавливается причастность минчанина к сбыту психотропов в увеселительных заведениях столицы.

Еще четверых молодых людей правоохранители задержали в ночных заведениях. Каждый из задержанных при себе хранил не менее 0,3 г наркотика. Известно, что никто из мужчин ранее в поле зрения правоохранителей не попадал.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовные дела за незаконный оборот наркотиков.-0-