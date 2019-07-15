Столичная уборщица украла арендный самокат и избавилась от GPS-датчиков

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичная уборщица украла арендный электросамокат и попросила неизвестного мужчину достать GPS-датчики. Женщина пояснила, что собиралась пользоваться самокатом сама, сообщили БЕЛТА в Советском РУВД Минска.

Представитель фирмы по прокату электрических самокатов обратился в милицию с заявлением о пропаже одного из них. Правоохранители выяснили, что к хищению причастна 55-летняя уборщица столичного подземного пешеходного перехода.

"Она обратила внимание на стоящий без присмотра электросамокат. Решила присвоить его и спрятала в подсобном помещении. Спустя некоторое время женщина узнала, что самокат арендный и на нем имеются датчики отслеживания. Испугавшись, что ее найдут, фигурантка попросила неизвестного мужчину за спиртное разобрать самокат и достать датчики. Затем женщина отнесла самокат домой и спрятала в подвале", - рассказали в милиции.

Минчанка пояснила, что похитила самокат для личного пользования. Сумма ущерба составила порядка Br1 тыс.

Материалы проверки переданы в Советский (г. Минска) РОСК для дачи правовой оценки.-0-