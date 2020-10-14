Столичные правоохранители пресекли крупный канал поставки наркотиков из России

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля ГУВД Мингорисполкома совместно с коллегами из Первомайского РУВД Минска пресекли крупный канал поставки наркотических средств с территории России. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

По оперативной информации, молодая российская пара на протяжении трех лет поставляла на территорию нашей страны крупные партии наркотиков. Ежемесячно подозреваемые привозили около килограмма запрещенных веществ. Когда границы были закрыты в связи с эпидситуацией, россияне пересекали территорию Беларуси через лес. По прибытию останавливались в различных регионах страны, где расфасовывали товар на более мелкие партии и делали закладки.

Столичный наркоконтроль задержал злоумышленников с поличным в Гродно. При личном обыске у молодых людей было обнаружено и изъято 10 свертков опасного наркотического вещества. При осмотре съемной квартиры сотрудники милиции обнаружили и изъяли 600 г гашиша, электронные весы, изоленту и фасовочные пакеты.

Со слов задержанных, они являлись владельцами интернет-магазина по продаже наркотиков и таким образом зарабатывали на жизнь. Правоохранителями установлено, что ранее фигуранты к уголовной ответственности не привлекались.

Действиям россиян будет дана правовая оценка.-0-